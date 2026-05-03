Roma, Gasperini sul futuro: "Ci sono due binari e col derby di mezzo..."

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In conferenza stampa, alla vigilia della sfida con la Fiorentina all'Olimpico, Gasperini ha fatto il punto sulla stagione fin qui della Roma e a proposito di futuro ha dichiarato: "In questo momento ci sono due binari. Uno è quello della stagione, che è ancora viva e molto attiva. Domani giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, una squadra che arriva da una striscia positiva, credo di sette risultati utili, e che si è tirata fuori da una situazione di classifica difficile. È una squadra di valore, che magari ha avuto delle difficoltà ma resta competitiva. Noi siamo assolutamente concentrati su questa gara, perché a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro".

"Dobbiamo anche guardare i risultati delle altre, ma la classifica la conosciamo tutti e l’attenzione deve restare su questo finale. Il comportamento della squadra è stato eccezionale fin dall’inizio e vogliamo continuare così nelle ultime quattro partite, che saranno tutte importanti, con anche il derby in mezzo. Poi è chiaro che si parlerà del futuro, ma questo non è il momento. Non per evitare il discorso, ma perché siamo ancora pienamente dentro la stagione. Quando sarà il momento, cercherò di essere il più chiaro possibile, anche nei confronti dei tifosi, che giustamente vogliono capire quali saranno i programmi".

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