Serie A, altro 0-0: il Bologna pareggia e allunga sulla Lazio
03.05.2026 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Un altro 0-0 in Serie A. È il terzo della trentacinquesima giornata: dopo quelli tra Como - Napoli e Atalanta - Genoa, ora è toccato a Bologna - Cagliari. Con un punto in più, la squadra di Italiano è salita all'ottavo posto in classifica a quota 49, superando la Lazio ferma a 48 (che deve giocare contro la Cremonese). I ragazzi di Pisacane, invece, vedono la salvezza più vicina riacciuffando la Fiorentina (con una partita in meno, contro la Roma).
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.