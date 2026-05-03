Calciomercato Lazio | Artistico tra Spezia e non solo: il futuro è un rebus
RASSEGNA STAMPA - Gabriele Artistico sta tenendo vivo lo Spezia. L'ultimo gol segnato contro il Venezia, il dodicesimo del suo campionato in Serie B, lascia ancora una speranza ai bianconeri per la salvezza. Dopo la giornata finale contro il Pescara non solo si decideranno le sorti della squadra di D'Angelo, ma anche il suo futuro.
Attualmente, infatti, è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Lazio. E come riportato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, la società biancoceleste potrebbe anche riportarlo a Formello aggregandolo in prima squadra il prossimo anno. Ma in caso di acquisto a titolo definitivo dello Spezia per tre milioni, il presidente Lotito dovrà sborsare 500mila euro per riprenderselo.
In realtà l'obiettivo di Roberts, patron del club bianconero, sarebbe quello di rivenderlo a una cifra maggiore per finanziare il mercato estivo. Secondo quanto raccontato dallo stesso quotidiano, sul centravanti classe 2002 ci sarebbe già l'interesse del Venezia, neopromosso in Serie A. Nei mesi successivi si saprà quale maglia vestirà la prossima stagione.