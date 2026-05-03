WOMEN | Lazio, parola d'ordine "ripartire": a Parma il riscatto dopo i ko
RASSEGNA STAMPA - Ripartire dopo tre sconfitte di fila. Ecco l'obiettivo della Lazio Women, che oggi fa visita al Parma alle 12.30. Il terzo posto della Juventus è a cinque punti, riporta Corriere dello Sport. Il tecnico Grassadonia ha parlato ai microfoni ufficiali alla vigilia del match: "L'ultima partita con il Sassuolo è stata la peggiore in assoluto della mia gestione. Un tonfo inaspettato. Peccato perché vincendola saremmo stati dentro la corsa Champions. Adesso dobbiamo ripartire".
Sul futuro: "Finiamo bene la stagione, poi ci sarà modo e tempo di incontrare la società per i programmi. Capire se è finito un ciclo e bisogna riazzerare tutto o se ripartire da uno zoccolo duro". Indisponibile per oggi Piemonte, squalificata per 2 giornate per "avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di un’ammonizione per proteste, applaudiva e sorrideva ironicamente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato". Tornerà per l'ultimo turno in casa della Fiorentina.