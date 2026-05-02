Gabriele Pulici: "Mio padre ha lavorato con Lotito e difeso la Lazio"
02.05.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
Parlando di suo padre Felice, Gabriele Pulici ha raccontato di quando l'ex portiere del primo scudetto della Lazio ha lavorato in società con il presidente Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni nell'ultimo video di 'Lazio: nel buio, la luce' del canale YouTube 'Brigata Lazio'.
“Mio padre ha lavorato con Lotito. Poi quando c’è stato il problema di Calciopoli, lui, che era avvocato, ha fatto parte del pool come difensore della Lazio. In quell’anno, il 2006, non si è mai visto una partita dei Mondiali perché tutte le sere si guardava gli atti del processo che poi hanno portato alla penalizzazione e non alla retrocessione del club".