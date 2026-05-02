Rocchi ripercorre l’addio al calcio: “Difficile, ma la Lazio mi ha aiutato”

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© foto di Federico Gaetano

Tommaso Rocchi, ex capitano della Lazio e attuale allenatore della Primavera del Guidonia, è stato ospite del format 30 minuti di… ai microfoni di Gazzetta Regionale. Tra gli argomenti toccati, anche quello del ritiro dal calcio giocato. Di seguito le sue parole.

“Sicuramente per uno che gioca a calcio da quando ha 4-5 anni e poi si trova dopo 35 anni a smettere non è semplice. Perché a livello soprattutto mentale ti viene a mancare tutto quello che hai sempre fatto, i ritiri, gli allenamenti, un certo tipo di vita, il campo”.

“Quando poi ho smesso però sono stato fermo pochissimo perché dopo sei mesi ho allenato le giovanili della Lazio, ho fatto un anno le telecronache a Sky. Quindi sono rimasto subito nell'ambiente e poi dopo mi sono indirizzato direttamente nel discorso di allenare”.