L’ex ds dell’Empoli Vitale: “Sarri personaggio scomodo. Alla Lazio salti mortali”

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© foto di Federico De Luca 2026

È intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli Pino Vitale, ex direttore sportivo dell’Empoli ai tempi di Maurizio Sarri sulla panchina dei toscani. L’attuale allenatore della Lazio è stato proprio argomento di discussione, anche in merito agli accostamenti col Napoli di cui vi abbiamo parlato nelle ultime ore. Di seguito le parole di Vitale.

“Io credo che Sarri sia uno dei migliori in questo momento sulla piazza, ha già fatto benissimo a Napoli. Se fossi stato alla Fiorentina l’anno scorso, avrei preso Sarri: è un allenatore che ti costruisce già la squadra. Non c’è bisogno che vi dica quello che ha fatto a Napoli. Se andasse via Conte non so che rapporti siano rimasti tra lui e il Presidente, perché Sarri è un personaggio scomodo, però è uno della squadra: in campo si vede che la squadra è di Sarri. Sarri non si discute, onestamente è un grande allenatore, poi anche Conte è bravissimo”.

“Sarri è andato alla Lazio perché probabilmente non ha trovato altro. Se la Fiorentina lo avesse cercato davvero, lui sarebbe andato lì: secondo me sarebbe stato l’allenatore ideale, perché gli avrebbero fatto fare la squadra, scegliendo i giocatori, e avrebbe fatto giocare bene la squadra. Invece alla Lazio è rimasto un anno in una situazione difficile: non è stato fatto mercato e a gennaio sono stati venduti giocatori senza acquisti. Non c’è bisogno di dirlo a voi, ha fatto i salti mortali ed è riuscito comunque ad arrivare in finale di Coppa Italia. È stato lontano dal vertice perché è un allenatore scomodo nel senso che dice le cose come stanno, non è un ‘signorsì’, ma come fa giocare la squadra lui se ne vedono pochi”.