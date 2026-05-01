Tare: “Alla Lazio costretto a lavorare da solo. Ecco cosa avrei voluto”
01.05.2026 13:15 di Mauro Rossi
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© foto di FEDERICO SERRA
Igli Tare ricorda gli anni alla Lazio nel corso della lunga intervista ai microfoni di Dazn. Tra gli argomenti toccati anche il modus operandi nel corso degli anni in biancoceleste e le modalità di svolgere il mercato.
Queste le sue parole: “Alla Lazio ho lavorato da solo, anche perché ho dovuto fare di necessità virtù. Era una situazione molto particolare, si è sviluppato un metodo di lavoro più per necessità che per mia scelta. Io avrei voluto lavorare con uno staff ben organizzato”.