Coppa Italia, i settori dell'Inter non sono ancora sold out: il dato aggiornato

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A meno di due settimane dalla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, lo stadio Olimpico si avvicina al sold out. Fin dall'apertura della fase di prelazione, la passione del popolo laziale è stata travolgente e ha portato al rapido esaurimento dei biglietti di Curva Nord, Distinti Nord e Tribuna Tevere. Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore sono stati messi a disposizione 510 nuovi tagliandi in Tribuna Monte Mario, ma è probabile che anche questi terminino nel giro di poco tempo.

Lato interista, invece, la caccia al biglietto è andata avanti su ritmi sicuramente più blandi, ma nelle ultime ore ha subito un'impennata. Esauriti i settori Curva Sud e Distinti Sud, restano ancora a disposizione poco più di 500 posti nella metà della Monte Mario riservata ai supporters nerazzurri e oltre 800 posti in Tribuna Tevere. Attualmente i tagliandi restano a disposizione degli iscritti Inter Club, ma da martedì 5 maggio scatterà la fase di vendita libera e, in caso di disponibilità residue, anche i tifosi della Lazio potranno provare ad acquistare uno dei biglietti rimasti.