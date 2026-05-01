Corona: "Mostrerò la nuova Calciopoli. Dentro anche il Napoli e Conte"
01.05.2026 13:00 di Christian Gugliotta
"La vera Calciopoli 2". Il prossimo 11 maggio, Fabrizio Corona promette di rendere pubblica sul proprio canale Youtube una "roba che sconvolgerà tutti". Così l'ha definita in un'intervista rilasciata a Il Mattino, nella quale ha poi dichiarato: "Cosa dovete aspettarvi? Un tornado non quella roba delle escort di cui sono pieni i giornli. Una cosa che sconvolgerà tutti. Esco l'11 maggio e dentro ci sono anche Napoli e Conte".
Alla richiesta di chiarimenti riguardo il coinvolgimento della società Napoli ha risposto: "Non posso dire di più", affermando poi: "Ma io amo Napoli e Napoli ama me".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.