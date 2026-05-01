Corona: "Mostrerò la nuova Calciopoli. Dentro anche il Napoli e Conte"

01.05.2026 13:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Corona: "Mostrerò la nuova Calciopoli. Dentro anche il Napoli e Conte"

"La vera Calciopoli 2". Il prossimo 11 maggio, Fabrizio Corona promette di rendere pubblica sul proprio canale Youtube una "roba che sconvolgerà tutti". Così l'ha definita in un'intervista rilasciata a Il Mattino, nella quale ha poi dichiarato: "Cosa dovete aspettarvi? Un tornado non quella roba delle escort di cui sono pieni i giornli. Una cosa che sconvolgerà tutti. Esco l'11 maggio e dentro ci sono anche Napoli e Conte". 

Alla richiesta di chiarimenti riguardo il coinvolgimento della società Napoli ha risposto: "Non posso dire di più", affermando poi: "Ma io amo Napoli e Napoli ama me".

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.