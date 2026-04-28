Cremonese - Lazio, le probabili formazioni: Sarri riflette sull'undici titolare
Ultime gare prima della grande finale di Coppa Italia contro l'Inter. Dopo il pareggio contro l'Udinese, la Lazio vola in trasferta per sfidare la Cremonese di Giampaolo. In difesa, di fronte a Motta in porta, sono da valutare le condizioni di Gila, alle prese con un ematoma alla caviglia. Se non ce la farà, al centro giocheranno di nuovo Romagnoli e Provstgaard. Sulle fasce possono tornare titolari Marusic e Nuno Tavares, rispettivamente al posto di Lazzari e Pellegrini. Entrambi hanno tirato un po' il fiato all'Olimpico. A centrocampo c'è attesa per capire come sta Cataldi, out per una "sindrome influenzale" ma che Sarri ha detto di avere "qualche problema in più". Si candida di nuovo Patric in regia, con Basic e Taylor ai suoi lati. In panchina ci sarà Rovella: potrebbe subentrare per mettere minuti nelle gambe per il finale di stagione. In attacco il dubbio è su Zaccagni, fermo per un affaticamento muscolare dalla partita di Bergamo. In caso di forfait ci sarà Noslin a sinistra, sennò l'olandese si giocherà il posto al centro con Maldini. A destra si rivedrà Isaksen: Cancellieri è squalificato.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All.: Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru, Rovella, Belahyane, Przyborek, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.