Pedro migliora se stesso: il dato che lo innalza nella storia della Lazio
Solo Pedro può migliorare Pedro. L’ennesimo gol capolavoro di una straordinaria carriera vale al canario il miglioramento di un record destinato a rimanere a lungo proprietà esclusiva dello spagnolo.
Già con la rete segnata il 7 gennaio con la Fiorentina, infatti, Pedro aveva superato Miroslav Klose in cima alla classifica dei marcatori più anziani con la maglia della Lazio. Il tedesco, sempre contro la Fiorentina nella gara di addio, aveva segnato a 37 anni 11 mesi e 6 giorni. Lo spagnolo, invece, aveva segnato a 38 anni 5 mesi e 10 giorni.
Il record è stato migliorato da Pedro nel corso della stagione, tra il 30 gennaio e l’8 febbraio con i gol a Juventus e Genoa. La rete realizzata contro l’Udinese vale al calciatore della Lazio la possibilità di portare ancora più in alto un’asticella oggi fissata a 38 anni 8 mesi e 30 giorni.