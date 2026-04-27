Coppa Italia, i biglietti di Lazio - Inter: info e prezzi per la finale

Con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, la Lega ha reso noti i tempi e le modalità di vendita dei tagliandi per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma il 13 maggio alle 21 all'Olimpico. Di seguito i dettagli:

BIGLIETTI E PREZZI

Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti:

TRIBUNA Monte Mario € 220.00

TRIBUNA Monte Mario Laterale € 180.00

TRIBUNA Tevere € 170.00

TRIBUNA Tevere Laterale € 130.00

DISTINTI € 60.00

CURVE € 40.00

non DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% CON ACCOMPAGNATORE € 50.00

Bambini che non abbiano compiuto il 5° anno di età ingresso gratuito senza diritto di posto. Ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord. Ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. Per la prima volta in Italia, i biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone in formato NFC, grazie alla collaborazione con Vivaticket e Apple, offrendo un’esperienza di accesso ancora più innovativa, rapida e sicura. I biglietti per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa saranno acquistabili anche tramite Bancomat Pay, ampliando così le modalità di pagamento a disposizione dei tifosi (compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi iOS e Android). Tutti i titoli di accesso sono non cedibili. I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com a partire dalle ore 14.00 di martedì 28 aprile 2026 secondo le indicazioni che seguono (N.B. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto):

FASI LAZIO

Dalle ore 14.00 del 28 aprile, fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2026 vendita riservata a:

• gli abbonati alla Serie A 25-26 della Lazio che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 25-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA.

Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900"

Dalle ore 10.00 alle ore 23.59 del 4 maggio 2026, vendita riservata esclusivamente ai sostenitori di SS Lazio possessori di Priority Pass, (ricevuto al momento di acquisti effettuati presso i Lazio Style Official Store) che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti possessori di Priority Pass. Il Priority pass, a seconda della tipologia di codice ricevuto, può permettere l’acquisto nei settori Tribuna Monte Mario o Tribuna Tevere.

FASI INTER

Dalle ore 14.00 del 28 aprile, fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2026 vendita riservata

• gli abbonati alla Serie A 25-26 Inter, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 25-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di Siamo Noi, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 007000000000-GGMMAAAA).

• ai soci Interclub Plus, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino soci Interclub Plus attivi. Per ogni biglietto, nel campo codice coupon si dovrà inserire il numero della tessera Inter Club, seguito da un trattino e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (es.: S0000000000-GGMMAAAA).

FASE DI VENDITA “LIBERA” DEI BIGLIETTI RESIDUI

Per entrambe le squadre, alle ore 12.00 del 5 maggio 2026 – eventuale inizio della fase di vendita “libera” dei biglietti residui di entrambe le squadre. Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare i siti: www.vivaticket.com, www.legaseriea.it, www.sslazio.it e www.inter.it.

TITOLI DI ACCESSO TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

Dalle ore 14.00 del 6 maggio 2026 fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati.

L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.

- i sostenitori della Lazio potranno acquistare i tagliandi di ingresso esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 emessi con le stesse modalità del Campionato Serie A, fino ad un massimo di 260 posti disponibili (80 disabili in carrozzina + 50 non in carrozzina e relativi accompagnatori – 1 per ogni disabile -) in Tribuna Tevere lato Nord.

- i sostenitori dell’Inter consultando il link https://personecondisabilita.inter.it/it fino ad un massimo di 260 posti disponibili (80 disabili in carrozzina + 50 non in carrozzina e relativi accompagnatori – 1 per ogni disabile -) in Tribuna Tevere lato Sud.

MODALITA' DI VIAGGIO DEI TIFOSI

La Lega Calcio Serie A, in collaborazione con Sport e Salute e Roma Mobilità, prosegue il proprio impegno sul tema della sostenibilità attraverso il progetto "Road to Zero", in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Anche quest’anno, l’evento pone particolare attenzione alla promozione di comportamenti responsabili e sostenibili, con un focus dedicato alla mobilità. La Lega Calcio Serie A ha attivato una serie di iniziative per favorire la mobilità sostenibile, invitando le tifoserie a seguire alcune indicazioni:

- Per raggiungere Roma, prediligere lo spostamento in treno; a supporto di questa scelta, Frecciarossa metterà a disposizione un codice sconto dedicato; Per gli spostamenti in città, si raccomanda l’utilizzo di mezzi pubblici, servizi di sharing mobility oppure, in alternativa, di organizzarsi in auto in modo condiviso, evitando che ogni persona viaggi singolarmente. I possessori del biglietto della finale avranno inoltre diritto, grazie alla collaborazione con Roma Mobilità, alla gratuità del trasporto pubblico locale (metro, ferrovie e bus) per l’intera giornata della partita all’interno del comune di Roma.

TESSERE CONI e FIGC

I titolari delle Tessere CONI e FIGC di Tribuna d’Onore, valide per il 2026, potranno effettuare le richieste di accredito, sino ad esaurimento posti, unicamente tramite il portale dedicato che verrà comunicato in un secondo momento, a partire dalle ore 12.00 di giovedì 7 maggio 2026. Il richiedente dovrà necessariamente compilare tutti i dati richiesti dal modulo di accreditamento digitale, allegando anche copia del documento di identità e della Tessere CONI e FIGC di Tribuna d’Onore in corso di validità. In caso di accoglimento della richiesta sarà inviata una mail con allegato il biglietto di accesso in modalità home ticketing. Le Tessere CONI e FIGC non di Tribuna d’Onore non consentiranno l’accesso a questa gara. Suddetto termine è da intendersi tassativo.