Lazio, come stanno Gila e Zaccagni? Sarri fa il punto sulle loro condizioni
27.04.2026 20:24 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Gila e Zaccagni out. Entrambi salteranno la gara contro l'Udinese perché non al meglio dopo la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Nel pre partita, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn delle loro condizioni. Di seguito le sue parole: "Gila e Zaccagni recuperano in settimana? Spero di sì, non si tratta di grandi infortuni ma di acciacchi. Si spera in un recupero veloce da fare durante la settimana".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.