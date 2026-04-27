Lazio, Basic a Sky: "Gara importante. Da qui si costruiscono le basi"
27.04.2026 20:18 di Christian Gugliotta
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Toma Basic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio - Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni:
“La serata di Bergamo ha lasciato tante emozioni. Eravamo tutti contenti, ma sappiamo che oggi è una gara importante, non sembra ma lo è perché da qui si costruiscono le basi per le prossime gare. Dobbiamo giocare partita per partita e arrivare più pronti possibile per le prossime gare”.
“Anche prima dell’Atalanta si diceva che a Napoli potevamo fare così e cosi, ma abbiamo fatto molto bene per questo a Bergamo abbiamo vinto”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.