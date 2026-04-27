Luiso racconta: “Mi voleva anche la Lazio! Ma alla fine scelsi di…”
27.04.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Pasquale Luiso si racconta. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti del Vicenza ha parlato del suo passato in Serie A e di quando è stato accostato a tante big, tra cui Lazio, Milan e Roma. Di seguito le sue parole a riguardo.
“Nel 1996 mi volevano sia il Milan che la Roma. L’anno dopo pure la Lazio. Ma io ho detto sempre no: volevo giocare, non fare la quarta punta. Preferivo essere un bomber di provincia che uno dei tanti in una big. Poi, certo, magari si fanno male due attaccanti e giochi tu, ma avevo paura di marcire in panchina”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.