Lazio, Er Faina: "Sarri da panchina d'oro. Se Motta giocasse nella Roma..." - VIDEO
27.04.2026 15:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Damiano Er Faina è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare e dire la sua sulla stagione della Lazio. Tra i temi affrontati anche il lavoro svolto da Sarri e il rendimento recente di Gila e Motta.
SARRI - "Qui c'è da dare la panchina d'oro a Maurizio Sarri. Fa un miracolo. La sua stagione va fatta vedere a Coverciano. Ha avuto il mercaot bloccato, a gennaio è stato fatto solo in uscita e può giocarsi la vittoria di una coppa".
GILA E MOTTA - "Gila è fortissimo. Se avesse indossato una maglietta strisciata sarebbe costato 100 milioni oggi. Lo stesso discorso vale per Motta che ha fatto qualcosa di straordinario mercoledì scorso. Se indossasse la maglia della Roma oggi varrebbe 50/60 milioni".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.