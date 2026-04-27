Caos arbitri, spuntano altri indagati: gli arbitri nel mirino della Procura
27.04.2026 11:45 di Mauro Rossi
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Ci sono altri arbitri indagati nell’indagine che sta portando avanti la Procura di Milano per frode sportiva. Dopo i nomi di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, infatti, emergono i nomi di altri tre fischietti italiani nell’elenco degli indagati.
Secondo quanto riportato da la Repubblica, infatti anche Daniele Paterna, Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo sarebbero finiti nel mirino della Procura di Milano.
Paterna sarebbe indicato per falsa testimonianza in merito alla possibile bussata di Rocchi sul vetro di Lissone in Udinese-Parma. Nasca era invece il Var in Salernitana-Modena e Inter-Verona, partita in cui era invece Avar Di Vuolo.