Lazio, Maldini tra sogno e futuro: la Coppa Italia può cambiare tutto
RASSEGNA STAMPA - Tutto si decide in due settimane: il rilancio in campionato, la Coppa che vale l’Europa e la voglia di riscatto dopo l’Atalanta. Daniel Maldini vuole lasciarsi alle spalle gli acciacchi, le panchine contro Napoli e Atalanta e anche il rumore legato all’inchiesta di Milano.
Ha un pregio chiaro: resta freddo, non si lascia condizionare. Negli ultimi giorni ha lavorato in silenzio e oggi può tornare titolare. Ballottaggio aperto con Dia per una maglia al posto di Noslin, che dopo Napoli è rimasto acciaccato e potrebbe rifiatare.
Maldini aspetta il verdetto di Sarri, consapevole che il suo futuro non dipende solo da lui. Come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, la vittoria della Coppa, che garantirebbe l’Europa League, farebbe scattare il riscatto automatico e Lotito dovrà versare 14 milioni di euro. Dopo l’esperienza al Milan, Maldini non ha ancora trovato continuità né una squadra pronta a puntarci davvero. Spera possa essere la Lazio, altrimenti il ritorno a Bergamo sarebbe inevitabile.