Marcolin sicuro: "La Lazio può chiudere la stagione alla grande"
26.04.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport
A margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, l'ex calciatore Dario Marcolin ha parlato della stagione della Lazio soffermandosi soprattutto sulla finale di Coppa Italia conquistata e da giocare contro l'Inter. Di seguito le sue parole.
"La finale di Coppa Italia è un super traguardo in una stagione non semplicissima. Questo significa che il gruppo squadra è sano e concentrato fino all’ultimo, nonostante in campionato le cose non siano andate come erano nei programmi e ha la possibilità di chiudere la stagione alla grande".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.