Noslin: "Voglio aiutare la Lazio a vincere! Cercherò di segnare di più e..."
26.04.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervistato dalla Lazio per il match program della gara contro l'Udinese, l'attaccante biancoceleste Tijjani Noslin ha parlato del suo momento di forma attuale e della sua stagione. Di seguito le sue parole.
"Ora le mie sensazioni sono le stesse, mi sento uguale a prima. Ala o attaccante centrale cambia poco, mi interessa soltanto poter aiutare la Lazio a vincere. Cercherò di segnare di più, so di avere le qualità per farlo. L'inizio di questa stagione non è stato facile perché giocavo poco però ho continuato a lavorare e ora sto trovando più spazio. Sono rimasto in campo 90' e 120' contro Napoli e Atalanta, è un periodo positivo".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.