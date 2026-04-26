Chivu e le scuse alla Bertini, ma è un account fake: cosa è successo
26.04.2026 14:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Dopo la semifinale di Coppa Italia in cui l'Inter ha battuto il Como, Cristian Chivu si è presentato ai microfoni di Mediaset per rispondere alle domande dei giornalisti presenti in studio. Il tecnico si è reso protagonista di un siparietto prima con Federica Zille, volto di Dazn, e poi con la conduttrice, Monica Bertini...> CHIVU <