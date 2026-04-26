Lazio, rimontare è un'impresa: che difficoltà nelle situazioni di svantaggio

26.04.2026 10:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, rimontare è un'impresa: che difficoltà nelle situazioni di svantaggio
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RASSEGNA STAMPA - Quando gli avversari sferrano il primo colpo, la Lazio non si rialza più. Nelle situazioni di svantaggio, la squadra di Sarri fa grande fatica a recuperare e subire il primo gol ha quasi sempre portato a una sconfitta in questa stagione. Nelle 13 gare in cui sono andati sotto nel punteggio, i biancocelesti sono riusciti a trovare il pari solo contro Torino, Parma e Bologna (in coppa)

Nelle altre dieci occasioni, la Lazio non è riuscita nemmeno a segnare una rete, mostrando una scarsa attitudine alla rimonta. A riportarlo è Il Messaggero, che evidenzia come per gli avversari sbloccare il match equivalga quasi sempre a portare a casa i tre punti. In Serie A, sono solo due i punti raccolti dopo essere andati in svantaggio. Uno spunto su cui provare a lavorare per Sarri.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.