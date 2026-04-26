Lazio, rimontare è un'impresa: che difficoltà nelle situazioni di svantaggio
RASSEGNA STAMPA - Quando gli avversari sferrano il primo colpo, la Lazio non si rialza più. Nelle situazioni di svantaggio, la squadra di Sarri fa grande fatica a recuperare e subire il primo gol ha quasi sempre portato a una sconfitta in questa stagione. Nelle 13 gare in cui sono andati sotto nel punteggio, i biancocelesti sono riusciti a trovare il pari solo contro Torino, Parma e Bologna (in coppa).
Nelle altre dieci occasioni, la Lazio non è riuscita nemmeno a segnare una rete, mostrando una scarsa attitudine alla rimonta. A riportarlo è Il Messaggero, che evidenzia come per gli avversari sbloccare il match equivalga quasi sempre a portare a casa i tre punti. In Serie A, sono solo due i punti raccolti dopo essere andati in svantaggio. Uno spunto su cui provare a lavorare per Sarri.