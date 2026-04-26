Calciomercato Lazio | Dalla Spagna all’Argentina: tutti i nomi per la difesa
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - È iniziata in casa Lazio la ricerca dei nuovi difensori centrali. Con la partenza quasi certa di Gila e quella probabile di Romagnoli i biancocelesti rischiano di dover rifondare il reparto arretrato.
Per questo sono tanti i nomi sotto osservazione, non ultimo quello di Sergi Rodriguez, ex Barcellona B oggi alla Dinamo Zagabria. Come riporta il Corriere dello Sport, però, sono tanti i nomi nel mirino della Lazio.
Piace per esempio Lautaro Rivero del River Plate, 22enne mancino valutato sui 10 milioni. Ha la stessa età ma gioca nel Boca Juniors Lautaro Di Lollo, di piede destro come Kevin Lomonaco, difensore 24enne dell’Independiente. Dai centrali ai terzini: con Dominguez gioca anche Valincic, terzino destro croato - l’unico a non parlare spagnolo della lista - valutato tra i 15 e i 18 milioni, in Spagna gioca invece Arnau Martinez, terzino ma all’occorrenza anche centrale del Girona.