Lazio, senti Caressa: "Sarri da dieci e lode! Non si è mai tirato indietro..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso del suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato del lavoro di Sarri in questa stagione sulla panchina della Lazio, in particolare dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia contro l'Inter. Di seguito le parole del telecronista.

"Sarri ha esaltato davvero la capacità di costruire con quello che aveva. Aveva a disposizione una squadra che non poteva cambiare, nata senza mercato in estate, con giocatori che non sapevano nemmeno quale sarebbe stato il loro futuro, dentro un ambiente ovviamente molto difficile. Non si è mai tirato indietro. Ha sempre detto la sua, ma in maniera composta. Non ha mai detto una parola sulla protesta dei tifosi. Non l’ha appoggiata, perché non poteva farlo essendo dentro una società, ma non l’ha neanche criticata, perché l’ha compresa. Il mio voto per lui è dieci e lode. Non mi interessa come andrà la finale: dieci e lode per quello che è riuscito a fare in questa stagione".