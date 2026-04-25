RIVIVI DIRETTA - Lazio Women ko: al Fersini passa il Sassuolo 0-3
Serie A Women Athora | 19ª giornata
Sabato 25 aprile 2026, ore 12:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - SASSUOLO 0-3: Clelland (S), 45' Eto (S), 67' Missipo (S)
LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly (46' Mesjaz), D`Auria, Oliviero (73' Zanoli); Cafferata (46' Visentin), Castiello (46' Simonetti), Benoit (73' Cesarini), Le Bihan; Karczewska, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Monnecchi, Goldoni. All.: Gianluca Grassadonia
SASSUOLO (3-5-2): Benz; Brustia, Caiazzo, De Rita; Skupien, Missipo, Fercocq (65' Filis), Doms (61' Perselli), Philtjens (84' Mella); Eto (84' Dhont), Clelland (84' Sabatino). A disp.: Durand, De Bona, Hagemann, Galabadaarachchi, Nash, Rossi. All.: Salvatore Colantuono
Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni) ; Assistenti: Valeria Spizuoco - Michele Nappi ; IV Ufficiale: Marco Tavassi; Operatore FVS: Giampaolo Jorgji
Ammonite:
Espulse: 77' Piemonte (L)
90'+7' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 7' di recupero.
84' Sostituzione Sassuolo: escono Clelland, Philtjens e Eto; dentro Sabatino, Mella e Dhont.
83' Conclusione di Eto che finisce alta sopra la traversa. Si alza però, la bandierina del fuorigioco.
77' Ammonita Piemonte per proteste, l'attaccante reagisce al cartellino applaudendo l'arbitro e viene espulsa.
73' Sostituzione Lazio: fuori Oliviero e Benoit, dentro Zanoli e Cesarini.
67' Gol del Sassuolo! Corsa di Perselli che mette una buona palla per Missipo, quest'ultima va al tiro e spiazza Durante.
65' Sostituzione Sassuolo: fuori Fercocq, dentro Filis.
64' Chance per Piemonte con un colpo di testa, ma non è riuscita a centrare la porta.
61' Sostituzione Sassuolo: fuori Doms, entra Perselli.
60' Chance per il Sassuolo sulla conclusione di Doms, c'è la parata di Durante.
57' Occasione per la Lazio! Colpo di testa di Karczewska che finisce alto sopra la traversa.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.
46' Sostituzione Lazio: fuori Cafferata, Connolly e Castiello; dentro Visentin, Mesjasz e Simonetti.
PRIMO TEMPO
45'+3' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Concessi 3' di recupero.
45' Gol del Sassuolo! Eto firma il raddoppio.
35' Philtjens finisce giù e il Sassuolo conquista un calcio di punizione da posizione interessante.
25' Ammonito Grassadonia per proteste.
21' Conclusione di Le Bihan su cross di Baltrip-Reyes, ma non centra la porta.
15' Gol del Sassuolo! Clelland non sbaglia dal dischetto e porta in vantaggio il Sassuolo.
13' La Lazio si gioca la card per rivedere l'azione. Si è concluso il check, rigore confermato.
11' Calcio di rigore per il Sassuolo: intervento in ritardo di Durante su Philtjens.
10' Castiello commette fallo e regala un calcio di punizione al Sassuolo da posizione interessante.
8' Occasione per la Lazio, mischia in area di rigore la palla sbatte sulla gamba di D'Auria. Si salva di pochissimo il Sassuolo con l'intervento di Butez.
7' Chance per la Lazio con Oliviero che va a un passo dal gol.
6' Lazio in zona d'attacco, Cafferata va al cross: tagliato in mezzo, di testa Caiazzo allontana.
2' Prima conclusione di Clelland che non centra la porta.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Sassuolo, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 12:30 col calcio d'inizio.
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