Roma, Ranieri rompe il silenzio: "Decisione unilaterale della società"
A diverse ora dall'uscita del comunicato ufficiale, che ha sancito la fine del suo incarico alla Roma, Claudio Ranieri ha rotto il silenzio rilasciando alcune dichiarazioni all'Ansa.
"L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Claudio Ranieri precisa che - preso atto del comunicato diffuso dal club - "per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle".
Ranieri ha voluto al contempo "ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre".
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