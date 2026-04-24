Nesta spiega: "Lazio? Ho paura di amarla troppo. Se mi chiamasse..."
24.04.2026 13:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alessandro Nesta è il protagonista del primo episodio di 'Giorgia's Secret', serie di interviste su Dazn con Giorgia Rossi. In particolare l'ex difensore, e ora allenatore, ha parlato di una possibile chiamata della Lazio per sedersi in panchina. Di seguito le sue parole.
"La Lazio? Ho paura di amarla troppo, mi farebbe perdere lucidità. Poi non si sa mai. Speriamo che non capiti. La prossima estate? Speriamo che non arrivi mai. Prima c'è da mettere apposto qualcosa, non è il momento".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.