Atalanta - Lazio, il retroscena sui rigori: Motta para tutto nonostante l’imprevisto
RASSEGNA STAMPA - Una saracinesca nonostante l’imprevisto. È Edoardo Motta l’uomo del momento in casa Lazio dopo aver trascinato i biancocelesti in finale di Coppa Italia grazie ai quattro rigori parati contro l’Atalanta.
Come ha svelato oggi il Corriere dello Sport, nulla è stato lasciato al caso a Formello durante la marcia di avvicinamento. Su una borraccia consegnata a Motta, infatti, i preparatori dei portieri Nenci e Viotti avevano fatto attaccare dei foglietti con le indicazioni sui rigoristi dell’Atalanta. Non tutto, però, è andato come previsto.
L’edizione odierna del Messaggero, infatti, svela un ulteriore dettaglio di quanto accaduto in campo a Bergamo. Tra l’utilizzo della borraccia e l’inevitabile sudore, infatti, buona parte delle indicazioni erano ormai sbiadite o volate via nel momento della lotteria dei rigori. Motta, però, non si è lasciato scoraggiare: le ore di studio e lavoro a Formello, oltre a qualche trucco del mestiere, hanno permesso al classe 2005 di diventare l’eroe di serata e trascinare la Lazio in finale di Coppa Italia.