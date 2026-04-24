Lazio, Motta subito in Nazionale? Il ct Baldini ci pensa: le ultime
24.04.2026 11:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - L'ascesa di Motta. È l'eroe della Lazio, dopo i quattro rigori parati in Coppa Italia contro l'Atalanta. Ora l'ultima super prestazione e il finale di stagione potrebbero regalargli una grande occasione in Nazionale. E non solo in Under 21, dove nelle gerarchie è dietro a Palmisani del Frosinone, ma anche in quella maggiore.
Come riportato da Il Messaggero, il ct-traghettatore Baldini, che ha preso il posto del dimissionario Gattuso dopo il flop Mondiale, potrebbe già convocarlo per le amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo. La lista si prospetta piena di giovani, dove potrebbe rientrare proprio il classe 2005. Sarebbe un premio meritato per quanto fatto fin qui con la maglia biancoceleste.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.