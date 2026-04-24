Milan, Pavlovic e il mancato trasferimento alla Lazio: "È stata dura..."
24.04.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lunga intervista ai taccuini di Tuttosport per Strahinja Pavlovic. Oltre a raccontare la sua avventura al Milan e la stagione attuale con Allegri in panchina, il difensore è tornato a parlare anche del trasferimento sfumato alla Lazio quando aveva 18 anni, perché non aveva superato le visite mediche. Di seguito le sue parole: "Se ho avuto paura di smettere? Un po' sì: quello è stato un momento difficile per me, ma se ora sono qui vuole dire che tutto si è poi sistemato".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.