Supercoppa Italiana, ipotesi finale secca: cosa cambia e chi partecipa

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RASSEGNA STAMPA - Il 13 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia all’Olimpico, in campo “neutro” tra Inter e Lazio. Per la Supercoppa invece, si dovrà aspettare ancora un po’. C’è da capire prima di tutto il format che, come vi avevamo anticipato, potrebbe non essere più quello della Final Four. E dunque, sfida a due. Nel caso di conferma della formula a quattro squadre, spiega Il Corriere dello Sport, i posti spetterebbero all’Inter (prossima alla vittoria dello scudetto), alla Lazio (comunque finalista di Coppa Italia contro i nerazzurri) e poi alla seconda e alla terza qualificata in campionato.

L’argomento sarà oggetto di discussione nelle prossime riunioni del Consiglio di Lega, oltre al format si dovrà stabilire la sede e anche il giorno. “La mia idea è di tornare alla formula tradizionale: finale unica tra la vincitrice del campionato e la vincitrice della Coppa Italia. Se si opterà per la finale secca, la data potrebbe anche collocarsi a inizio stagione. Ma sono decisioni che competono al Consiglio di Lega” aveva anticipato Simonelli, presidente della Lega. Si dovrà aspettare dunque, per capire come intenderanno muoversi, anche se la Lazio porta già avanti una nuova proposta.

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