Gasperini: "La Roma prima di tutto. Ranieri? Situazione non creata da me"

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Alla vigilia di Bologna - Roma, Gian Piero Gasperini ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Tra i temi toccati, il tecnico giallorosso ha inevitabilmente commentato la fine del rapporto tra il club e Claudio Ranieri:

"Il comunicato evidenza due cose: la fiducia riposta in me, mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno. E l'altra è che la Roma è davanti a tutto. Cosa mi ha deluso delle parole di Ranieri? Che non avevo mai avuto la sensazione di questi toni forti e duri, mai, in nessun incontro. Solo questo. E mi ha sorpreso molto".

Gasp ha poi aggiunto: "Lo ripeto: io non ho fatto nulla, punto. Non ho creato nulla e non mi mettete sullo stesso piano. Io non ho mai creato problemi. Tempo fa avevo parlato di 'Trigoria' perché è qui che si fa calcio, e io faccio calcio, per il resto sono fuori da tutte le altre questioni. Ripeto: voglio parlare solo di calcio, non di altre situazioni dove sono stato tirato dentro. E spero che d'ora in poi si parli solo di questo, di calcio. E nient'altro".