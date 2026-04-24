Inter, Luis Henrique si ferma per infortunio. E contro la Lazio...
24.04.2026 14:50 di Christian Gugliotta
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Chivu perde Luis Henrique. Attraverso un comunicato, l'Inter ha reso noto che l'esterno brasiliano ha accusato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni, anche in vista della gara di campionato e della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Questa la nota del club nerazzurro:
"Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.