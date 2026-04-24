Lazio, Tardelli esalta Motta: "Che bella immagine di sport"
24.04.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Nell'edizione odierna de La Stampa, l'ex calciatore Marco Tardelli ha scritto un editoriale riguardo al calcio italiano e ai valori dello sport, parlando soprattutto della mancata qualificazione della Nazionale azzurra ai Mondiali di quest'estate. In chiusura ha citato il portiere della Lazio Edoardo Motta, eroe della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.
Di seguito le sue parole: "Voglio chiudere con una bella immagine: Edoardo Motta, 21 abbi, portato in trionfo dai compagni della Lazio dopo aver parato 4 rigori su 5. Questo è lo Sport, l'emozione che può regalarci. Sempre e solo sul campo".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.