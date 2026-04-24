NEWS | Sinner al Bernabeu con Bellingham: arbitra... Florentino Perez!
24.04.2026 12:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
In attesa di scendere in campo a Madrid contro Banjamin Bonzi Jannik Sinner è stato protagonista di una serata letteralmente galattica. Il numero uno al mondo ha infatti giocato un match di doppio al Bernabeu, stadio del Real Madrid, insieme a Rafa Nadal, Jude Bellingham e Thibaut Courtois. Sinner, in coppia con Bellingham... <<< SINNER AL BERNABEU >>>
autore
Jessica Reatini
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