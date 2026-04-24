Motta, il retroscena sull'arrivo alla Lazio: il racconto del papà

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RASSEGNA STAMPA - Edoardo Motta è l’eroe della Lazio e di questi giorni. Il giovane portiere ha salvato i biancocelesti ai calci di rigore e permesso alla squadra di conquistare la tanto desiderata finale di Coppa Italia battendo l'Atalanta. Ventuno anni e un futuro tutto da scrivere. Intanto, il presente e la sua avventura nella Capitale non potevano iniziare in modo migliore.

La Lazio ha bussato alla sua porta quest’inverno e a gennaio si è concretizzato il trasferimento, una sorpresa per il portiere e per la sua famiglia che non si aspettavano potesse arrivare un’opportunità del genere. Lo ha raccontato il papà di Motta, Giacomo, in un’intervista concessa a Il Tempo, svelando: “Edoardo me l'ha detto tre giorni dopo. E c'è un retroscena carino: anche lui l'ha saputo per caso, è stato il portiere più esperto a dirgli che il direttore della Reggiana fosse sceso a Roma per parlare con la Lazio”. Proseguendo, ha aggiunto: “È rimasto basito perché non se lo aspettava. C'erano altre società di Serie A interessate a lui, ma nessuna a livello della Lazio".

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