Lazio, Melli: "Motta è un fenomeno, mi ricorda Zoff e Pulici"
23.04.2026 22:00 di Christian Gugliotta
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Ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha tessuto le lodi del portiere della Lazio Edoardo Motta, eroe nella semifinale di Coppa Italia vinta ai rigori contro l'Atalanta. Queste le sue parole:
“Motta è un fenomeno, mi ricorda Zoff e Pulici. Ma mi ricordo cosa si diceva quando la Lazio l’ha preso, in primis Sarri… Sembrava che la squadra fosse rimasta senza portiere!”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.