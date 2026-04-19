Coppa Italia | Atalanta - Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming
19.04.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si decide tutto a Bergamo. Atalanta e Lazio si giocano un posto in finale di Coppa Italia: mercoledì sera (ore 21) alla New Balance si ripartirà dal 2-2 dell'andata all'Olimpico. È l'appuntamento più atteso per la squadra di Sarri, reduce dalla splendida vittoria contro il Napoli: un successo nel torneo può cambiare la stagione dei biancocelesti. La gara sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente su Italia 1, canale numero 6 del Digitale Terrestre. I tifosi, inoltre, potranno assistere alla gara in live streaming gratuito su Mediaset Infinity, sia tramite l'app che il browser, o sul sito di SportMediaset.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.