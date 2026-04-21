Lazio, il tifo organizzato: "Nessuno può toglierci la voglia di vedere insieme la gara"
In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, in programma mercoledì 22 aprile alla New Balance Arena, i Gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno diramato un comunicato: “Ai Laziali ci pensano i Laziali! Nessuno può toglierci la voglia di vivere la partita insieme, nessuno riuscirà a sradicare i colori della Lazio dalla nostra città, niente e nessuno ci impedirà di mantenere accesa la fiamma della nostra tifoseria.
Qui si muore dalla voglia di vivere una giornata di Lazialità, un abbraccio tra generazioni volto a sostenere da lontano la Nostra Lazio nella semifinale di Coppa Italia contro la squadra bergamasca.
Ci vediamo tutti mercoledì alle ore 18.00 al parcheggio di Tor di Quinto (altezza via del Baiardo) dove allestiremo un maxi schermo per vivere insieme questi 90 minuti che potrebbero ridare un senso a questa stagione fatta di piattume, dolori e sacrifici.
Lontani da chi ci usa come un bancomat, vicini a chi tifa Lazio davvero.
Avanti Lazio! Avanti Laziali”, firmato I Gruppi del Tifo Organizzato”.
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