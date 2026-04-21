Lazio, rifinitura a Formello: Rovella si stacca dal gruppo
21.04.2026 11:21 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
AGGIORNAMENTO 11.19 - Dopo aver svolto la prima parte del riscaldamento in gruppo, Nicolò Rovella si è staccato per assistere da bordo campo alla partitella a campo ridotto dei compagni.
Arrivano notizie incoraggianti dalla rifinitura della Lazio pre-Atalanta. Tra i giocatori scesi in campo per il riscaldamento, sul campo Mirko Fersini di Formello, c'è anche Nicolò Rovella. Il centrocampista italiano, out per una frattura alla clavicola, ha iniziato la sessione di allenamento con la squadra limitandosi, per il momento, a prender parte a un classico torello.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.