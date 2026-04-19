Lazio, Przyborek e l'esordio nel derby Primavera: ecco com'è andata
19.04.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È durato 70 minuti il primo piccolo debutto con la maglia della Lazio di Adrian Przyborek. In attesa di esordire con la prima squadra, infatti, il polacco si è unito alla rosa di Punzi per giocare il derby Primavera contro la Roma. Al Fersini il classe 2007, arrivato a gennaio dal Pogon, si è mosso da centravanti (in coppia con Serra) nel 3-5-2. La sua non è stata una prestazione brillante: pochi palloni toccati, molto isolato e spesso in difficoltà nel duello fisico con difensori giallorossi. Solo in un'occasione, nel primo tempo, si è reso davvero pericoloso, prolungando un cross dalla destra per Serra (colpo di testa parato da De Marzi e poi finito sul palo). La gara alla fine è terminata sul risultato di 0-0.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.