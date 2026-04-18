Lazio - Polymarket, nessuna irregolarità: quello che c’è da sapere sul nuovo sponsor

AGGIORNAMENTO ORE 13:30 - La Lazio si è informata con l'AGCOM, che ha dato il via libera e ha spiegato che non ci fosse niente di illegale nell'accordo visto che lo sponsor non sarà Polymarket ma il sito di informazione, che quindi non incorre in illegalità. Non c’è nessun riferimento alle scommesse, ma solo un’informativa sulle quota. Inoltre, il Core Business di questa società è il trading online e non le scommesse vere e proprie, anche se sulla piattaforma si possono trovare anche scommesse.

La Lazio è pronta ad annunciare il suo nuovo sponsor. È Polymarket, mercato fondato nel 2020 in cui è possibile scommettere su qualunque cosa. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore in un articolo dello scorso 11 aprile, però, la piattaforma negli ultimi mesi è stata vietata in alcuni paesi che regolano il gioco d’azzardo e le scommesse sportive, tra cui Francia, Svizzera, Australia e Italia. Come si legge, i divieti sarebbero facilmente aggirabili tramite l'utilizzo di una connessione protetta (Vpn) che permette all'utente di cambiare (o nascondere) la propria localizzazione.