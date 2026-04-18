Lazio, ecco il nuovo sponsor: altro indizio, manca solo l'annuncio - FT
18.04.2026 12:10 di Simone Locusta
AGGIORNAMENTO ORE 12:10 - Il nuovo sponsor della Lazio è Polymarket. Il nome della società si legge nell'ultima storia su Instagram pubblicata dalla società, con la scritta impressa sulla prima maglia biancoceleste. Di seguito le foto: ora si aspetta solo l'annuncio ufficiale.
Dopo la notizia di questa mattina sull'accordo in chiusura con il nuovo sponsor, sembra stia arrivando l'annuncio da parte della Lazio. Sui propri profili social, infatti, la società biancoceleste ha pubblicato un video criptico, come se qualcosa fosse in procinto di essere svelato. Ormai sembra solo questione di tempo: presto scopriremo quale sarà il nuovo sponsor della Lazio. Di seguito due estratti dalla storia Instagram del club.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.