Lazio, accordo in chiusura per un nuovo sponsor: i dettagli
18.04.2026 09:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si appresta ad affrontare un doppio confronto intenso, con due trasferte quasi proibitive. Prima Napoli, poi Bergamo: la stagione della Lazio passa tutta da qui, con l'obiettivo finale di Coppa Italia che resta imprescindibile per salvare la stagione.
Mentre Sarri e i suoi sono concentrati sul campo, la società si muove dietro le quinte per la questione sponsor: secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Repubblica, è in chiusura l'accordo tra la Lazio e un'agenzia di scommesse. Sono attese novità nei prossimi giorni.