Lazio, Polymarket è il nuovo sponsor: cos'è e di cosa si occupa

Svelato il nuovo main sponsor della Lazio: sarà Polymarket a comparire sulle maglie della squadra di Maurizio Sarri nelle prossime partite. La società biancoceleste, infatti, negli scorsi giorni è riuscita a trovare un accordo per un contratto di sponsorizzazione per il quale non sono ancora noti dettagli su durata e cifra.

COS'E' POLYMARKET - Ma cos'è Polymarket? Si tratta sostanzialmente di un prediction market, ovvero una piattaforma basata su criptovalute dov'è possibile fare trading su scommesse su risultati futuri di partite, indicatori economici, modelli meteorologici, premi, risultati politici e legislativi e conflitti militari. Ai partecipanti sarà possibile depositare la criptovaluta USDC attraverso una rete blockchain Polygon e arrivare a scambiare azioni che rappresentano la probabilità di specifici risultati futuri. Il funzionamento delle scommesse è diverso rispetto a quello che conosciamo.

COME SI SCOMMETTE? - Le quotazioni (ODS) dei risultati, infatti, non sono realizzate dai bookmakers, ma basate sul numero di scommettitori per un esito, piuttosto che per l'altro. Così facendo i soldi di chi perde la scommessa diventano la vincita di chi ha, invece, indovinato l'esito. In questo meccanismo semplice e lineare, Polymarket trattiene solo una piccola percentuale di commissione che equivale al proprio incasso. Una delle particolarità di Polymarket è che non è regolata dall'Agenzia Monopoli e Dogane quindi non è utilizzabile in Italia.