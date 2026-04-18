Lazio, Polymarket è il nuovo sponsor: cos'è e di cosa si occupa

18.04.2026 12:35 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Polymarket è il nuovo sponsor: cos'è e di cosa si occupa

Svelato il nuovo main sponsor della Lazio: sarà Polymarket a comparire sulle maglie della squadra di Maurizio Sarri nelle prossime partite. La società biancoceleste, infatti, negli scorsi giorni è riuscita a trovare un accordo per un contratto di sponsorizzazione per il quale non sono ancora noti dettagli su durata e cifra.

COS'E' POLYMARKETMa cos'è Polymarket? Si tratta sostanzialmente di un prediction market, ovvero una piattaforma basata su criptovalute dov'è possibile fare trading su scommesse su risultati futuri di partite, indicatori economici, modelli meteorologici, premi, risultati politici e legislativi e conflitti militari. Ai partecipanti sarà possibile depositare la criptovaluta USDC attraverso una rete blockchain Polygon e arrivare a scambiare azioni che rappresentano la probabilità di specifici risultati futuri. Il funzionamento delle scommesse è diverso rispetto a quello che conosciamo.

COME SI SCOMMETTE? - Le quotazioni (ODS) dei risultati, infatti, non sono realizzate dai bookmakers, ma basate sul numero di scommettitori per un esito, piuttosto che per l'altro. Così facendo i soldi di chi perde la scommessa diventano la vincita di chi ha, invece, indovinato l'esito. In questo meccanismo semplice e lineare, Polymarket trattiene solo una piccola percentuale di commissione che equivale al proprio incasso. Una delle particolarità di Polymarket è che non è regolata dall'Agenzia Monopoli e Dogane quindi non è utilizzabile in Italia. 