Serie A, prosegue il 33° turno: tutte le partite in programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue il 33° turno dopo le due gare del venerdì e le tre sfide che si sono giocate ieri, sabato 18 aprile, tra cui quella che ha coinvolto la Lazio. Oggi sono in programma altre quattro partite. Il lunch match di giornata sarà quello tra Cremonese e Torino, con fischio d'inizio alle 12.30.

Alle 15.00, invece, il Milan, sul campo del Verona, avrà l'occasione di tornare alla vittoria dopo un periodo negativo e avaro di punti. Pisa-Genoa, che inizierà alle 18.00, sarà una sorta di "antipasto" in vista del match serale tra Juventus e Bologna.

I bianconeri, con la sconfitta del Como e il pareggio tra Roma e Atalanta, ha la grande chance di fare un salto importante per la lotta Champions. Ma i rossoblù, nonostante siano praticamente fuori da ogni corsa, non si daranno facilmente per vinti.