Atalanta, la carica dei tifosi: allenamento a porte aperte verso la Lazio
19.04.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Allenamento a porte aperte per l'Atalanta. Dopo il pareggio contro la Roma, la squadra di Palladino è tornata in campo di fronte ai suoi tifosi alla New Balance Arena. Il pubblico nerazzurro ha spronato tutto il gruppo in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì sera. "Noi vogliamo la Coppa Italia", hanno cantato dagli spalti. Con il resto dei compagni (solo chi ha giocato poco o nulla all'Olimpico, seduta di scarico per gli altri) si è rivisto Sulemana.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.