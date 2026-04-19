"Mio futuro legato a quello di Allegri?": la risposta di Tare
Poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Verona e Milan il ds dei rossoneri Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando anche di quello che sarà il suo futuro.
“Inutile parlare adesso di queste situazioni riguardanti il futuro, dobbiamo orientare tutte le nostre energie verso il nostro obiettivo che è la Champions”.
“Il mio futuro legato a quello di Allegri? Non penso, lo dico con grande serenità. Quando i risultati mancano si mette tutto in discussione e ne siamo consapevoli, la cosa più importante è raggiungere gli obiettivi e poi sederci tutti insieme con Furlani e Ibra per fare un progetto vincente per la prossima stagione”.
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