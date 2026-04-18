Lazio, i dettagli sul nuovo sponsor: scadenze e cifre dell'accordo con Polymarket
18.04.2026 14:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha annunciato il suo nuovo main sponsor: si tratta dell'azienda statunitense Polymarket. Come si legge nel comunicato ufficiale della società biancoceleste, l'accordo avrà valenza fino alla stagione 2027/28, con un'opzione di prolungamento per quella 2028/29. Il valore totale dell'intesa tra le parti supera i 22 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti bonus legati a performance e attivazioni. Di seguito la nota ufficiale.
"L'accordo avrà efficacia immediata e, oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell'intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.